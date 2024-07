JO-2024: le jour des dames, à la veille de la cérémonie d'ouverture

Le tournoi de rugby à 7 s'offre un premier sommet (15h30), entre la France d'Antoine Dupont, victorieuse du circuit mondial au printemps et candidate à l'or, et les Fidji, doubles champions olympiques en titre au lendemain d'incidents au foot.

Sacrées à Tokyo en 2021, les handballeuses françaises font leur entrée face à la Hongrie (19h00) avec la pancarte de favorites, un statut renforcé par le titre mondial qu'elles ont décroché en décembre. En l'absence des Russes, titrées en 2016 et finalistes il y a trois ans, les Françaises devraient vivre un premier tour plutôt paisible: les Danoises et les Norvégiennes ont été placées dans l'autre groupe.

Championnes du monde en 2023, les Espagnoles rêvent de décrocher le titre olympique de football féminin, un an plus tard, avec à la baguette leur milieu de terrain Aitana Bonmati qui a accumulé les récompenses l'année dernière, Ballon d'Or, Meilleure joueuse UEFA et Prix The Best.

Dupont à l'heure des Fidji

Assurés d'accéder aux quarts de finale, Français et Fidjiens s'affrontent pour un match de rugby à 7 prestigieux. Les deux équipes abordent cette confrontation dans des dispositions différentes: doubles champions sortants, les Fidjiens ont écrasé l'Uruguay (40-12) et les États-Unis (38-12). Pendant ce temps-là, les Français ont été accrochés par les Eagles (12-12) et péniblement battu les Sud-Américains (19-12). "On est capables de faire beaucoup mieux", a promis Antoine Dupont.

Duel de légende

Les deux hommes les plus titrés du tennis masculin, l'Espagnol Rafael Nadal et le Serbe Novak Djokovic, 46 titres de Grand Chelem et 75 ans à eux deux, s'affronteront dès le deuxième tour. L'or olympique est le seul grand titre qui manque à Djokovic. "Je n'ai pas encore gagné de tournoi cette année et les gens ont tendance à ne pas compter su moi. Mais ça m'est déjà arrivé et ça peut toujours changer, et ça peut même être un facteur de motivation supplémentaire", a-t-il prévenu. Quant à Nadal, ce tournoi, pourrait être celui des adieux de l'Espagnol à la terre battue de Roland-Garros où il s'est imposé quatorze fois.

La France va accueillir le monde

Luis ROBAYO

J-1 pour la cérémonie d'ouverture des JO programmée sur la Seine. Avec quels artistes? Aya Nakamura devrait participer aux festivités, selon une source proche du dossier, les noms de Lady Gaga et Céline Dion circulent. D'autres personnalités françaises sont citées: la chanteuse Juliette Armanet, le pianiste Sofiane Pamart, le chanteur-acteur Philippe Katherine et le groupe français de heavy metal Gojira. Comme son compatriote Snoop Dogg, avec qui il a collaboré en 2004 sur l'enthousiasmant Drop it Like It's Hot, Pharrell Williams portera la flamme en Seine-Saint-Denis vendredi.