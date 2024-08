Jochem Vermeulen bat le record de Belgique du 1.500 m à Lausanne

Vermeulen a réalisé un chrono de 3:31.74 pour effacer des tablettes le précédent record établi par Ismael Debjani en 2021 à Genève (3:33.06) et prendre la 6e place de sa course remportée par le Norvégien Jakob Ingebrigtsen (3:27.83). Il se qualifie ainsi pour les Mondiaux d'athlétisme de Tokyo en 2025.

Dans la course B sur 1.500 m, Eliott Vermeulen s'est montré le plus rapide en 3:46.56. Pieter Sisk, de son côté, a terminé à la 5e place du 800 m en 1:43.48, battant son record personnel de plus de deux secondes (1:45.82). Avec le deuxième chrono belge de l'histoire, Sisk valide aussi son ticket pour Tokyo.

Sur 400 m haies, Paulien Couckuyt a pris la 6e place en 55.53, à un peu plus d'une seconde de son record personnel (54.47). La Néerlandaise Femke Bol s'est imposée en 52.25. Couckuyt est déjà qualifiée pour les Mondiaux tout comme Nafi Thiam, Noor Vidts et Eliott Crestan.