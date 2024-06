Jochem Vermeulen est repêché et disputera bien la finale du 1.500 m

Une chute dans le dernier tour de la deuxième course qualificative a perturbé les deux Belges qui la disputaient, Vermeulen et le recordman de Belgique Ismael Debjani. Le premier a été emmené au tapis, il s'est relevé et est parvenu à terminer en 8e position (3:40.21), tandis que Debjani a contourné le carambolage et n'a pu faire mieux qu'une 12e place, avec un chrono de 3:42.57.

Finalement, trois des quatre coureurs les plus impliqués dans la chute ont été repêchés. Outre Jochem Vermeulen, l'Allemand Robert Farken et le Suédois Samuel Philström ont rejoint la finale, aux côtés des six premiers de chacune des deux séries.