Joel Embiid écœure Boston, la lutte pour les playoffs s'intensifie à l'Ouest

Dans le choc face à Boston mardi, Philadelphie a pu compter sur un Joel Embiid des grands soirs pour venir à bout des Celtics (103-101) et relancer la course à la 2e place de la conférence Est de la NBA, la ligue nord-américaine de basketball.

Intenable dans la raquette, Embiid a terminé la rencontre avec 52 points (à 20/25 au tir), 13 rebonds et 6 assists pour permettre aux Sixers d'émerger. Côté Celtics, Jayson Tatum a été bien muselé (19 points) en l'absence de Jaylen Brown. Philadelphie, 3e, en profite aussi pour revenir à deux victoires de Boston, 2e à l'Est, avec trois rencontres encore à jouer.

Milwaukee profite lui du revers de Boston pour sécuriser davantager sa première place à l'Est après sa victoire à Washington (128-140). Derrière le trio de tête, Cleveland a assuré sa 4e place en s'imposant à Orlando (113-117) devant New York, 5e. Vainqueurs respectifs de Detroit (105-118) et Chicago (105-123), Miami et Atlanta, actuellement dans le 'play-in', gardent dans le viseur la 6e place de Brooklyn, battu par Minnesota (102-107).