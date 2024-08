John Heymans, fou de joie, en finale du 5.000m: "Je ne suis même pas fatigué"

Heymans a disputé une course d'attente et a été récompensée avec une belle troisième place dans sa série. "Le début était très lent, presque sur le rythme d'un marathon. Mais je savais que ce serait comme ça, c'était la course que j'attendais. J'ai discuté mille fois de tactique avec mon coach et je suis à présent en finale. Je ne suis même pas fatigué", s'est-il réjoui.

Heymans, 26 ans, a travaillé minutieusement en vue de ses débuts olympiques en effectuant plusieurs stages à l'étranger. Son travail acharné à l'entraînement a été récompensé. "J'arrive vraiment à mon pic de forme. A l'Euro, à Rome, ce n'était pas encore ainsi. J'ai fini dixième et je me suis demandé si j'allais pouvoir terminer dans le top-8 aux Jeux. Mais mon entraîneur expérimenté m'a dit de ne pas paniquer, qu'il restait encore quatre à cinq semaines, et maintenant j'ai une forme monstrueuse."