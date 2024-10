Jolien Vermeylen sur le podium à Rome

Jolien Vermeylen est montée sur la 3e marche du podium de la manche de Coupe du monde féminine de triathlon de Rome, samedi en Italie. Sous la pluie, la triathlète belge n'a été devancée que par l'Allemande Nina Eim, victorieuse de cette course de format sprint (750 m natation, 20 km vélo et 5 km à pied), et la Suissesse Alissa König.