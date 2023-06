Julie Allemand ambitieuse pour l'Euro: "il faut jouer avec nos qualités"

Julie Allemand est revenue en très grande forme avec Lyon pour décrocher le titre de champion de France après deux blessures aux ischio-jambiers et se montre ambitieuse.

"La préparation, avec un groupe complet, a été courte, maintenant on va continuer à grandir aussi au fil de l'Euro. Dans l'ensemble on peut être contentes de ce que l'on a montré en préparation", a confié la meneuse liégeoise, 26 ans. "On a vu ce que l'on pouvait faire et on a vu ce qu'il fallait encore améliorer. On a de l'ambition avec un groupe qui est jeune, mais qui a pris beaucoup d'expérience en club cette saison. Cela va être important d'utiliser ça. Notre cinq de base est très bon et nous avons quelques rotations qui peuvent vraiment nous faire du bien. On peut aller chercher une médaille."