Julie Van Loo et les Washington Mystics remportent leur 3e victoire à Dallas

L'arrière des Belgian Cats Julie Vanloo était titulaire dans les rangs des Mystics. Si elle a donné 6 passes décisives et une interception, elle n'a rentré qu'un seul de ses 5 tirs (1/4 à 3 pts) et marqué 3 points. Elle a aussi perdu 3 ballons et commis deux fautes en 25 minutes de jeu.

Au classement, Washington reste 12e et dernier au classement avec un bilan de 3 victoires et 13 défaites. Dallas reste 11e (3v-12d).