Julie Vanloo et Washington Mystics s'inclinent face à New York en ouverture du championnat

Washington Mystics et Julie Vanloo se sont inclinés 80-85 face à New York Liberty mardi lors de la 1e journée de WNBA, le championnat nord-américain féminin de basket.

Julie Vanloo a passé près de 13 minutes sur le parquet (12:47). Elle a marqué 3 points, capté un rebond et délivré quatre passes décisives dans cette rencontre où la New Yorkaise Jonquel Jones a été la plus prolifique avec 25 points.

Les Washington Mystics joueront leur 2e match jeudi face à Connecticut Sun.