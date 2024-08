Julien Alfred championne olympique du 100 m devant Richardson et Jefferson

La Saint-lucienne Julien Alfred a été sacrée championne olympique du 100 m dames samedi soir aux Jeux Olympiques de Paris. Sur la piste détrempée du Stade de France, la sprinteuse de 23 ans s'est imposée en 10.72 devant les Américaines Sha'Carri Richardson (10.87), championne du monde en titre, et Melissa Jefferson (10.92).

C'est la première fois depuis 2004 que le titre échappe à la Jamaïque. Tia Clayton, seule Jamaïcaine qualifiée pour la finale, a pris la 7e place en 11.04.

La légende jamaïcaine du sprint Shelly-Ann Fraser-Pryce, championne olympique en 2008 et 2012 et médaille d'argent il y a trois ans à Tokyo, a déclaré forfait avant les demi-finales, elle qui isait une nouvelle médaille pour ses cinquièmes et ultimes JO.

Rani Rosius et Delphine Nkansa ont été éliminées en demi-finales.