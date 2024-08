Katie Ledecky et Nick Mead porte-drapeaux américains lors de la cérémonie de clôture

Ledecky, 27 ans, a remporté deux médailles d'or (800m et 1.500m libre), une d'argent (relais 4x200m libre dames) et une de bronze (400m libre) à Paris. Elle a ainsi porté son compteur à 14 médailles olympiques. Avec 9 médailles d'or, elle est devenue la sportive la plus titrée de l'histoire des Jeux, à égalité avec la gymnaste soviétique Larissa Latynina (9 titres entre 1956 et 1964). Seul son compatriote Michael Phelps, également nageur, a fait mieux avec ses 23 médailles d'or.

Mead, 29 ans, était membre de l'équipe qui a permis aux États-Unis de décrocher un premier titre depuis 1964 en quatre sans barreur.