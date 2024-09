La 19e édition débute mercredi à Louvain, Julien Carraggi en fer de lance de l'événement

Le Français Lucas Claerbout, vainqueur du tournoi en 2023, tentera de réitérer son exploit cette année. Parmi les autres grands noms, on retrouve le Danois Mads Christophersen, la Française Rosy Pancasari et la Bulgare Kaloyana Nalbantova, qui participeront à ce qui est le plus grand tournoi de badminton en Belgique sur le calendrier international.

"Chaque année, nous essayons d'apporter quelque chose de spécial à notre tournoi. Nous le faisons notamment en attirant un solide contingent international pour le Belgian International", explique le directeur du tournoi, Jasper Roelandts. "Nous sommes heureux d'y être encore parvenus cette année, surtout si peu de temps après les Jeux Olympiques. Cette année, nous allons encore plus loin pour le public. Nous organisons une petite exposition sur les 75 ans de badminton dans notre pays et nous avons prévu un défi ludique pour le public. De plus, samedi, nous mettrons à l'honneur tous les participants belges aux Jeux de Paris : les joueurs, mais aussi les arbitres, juges de ligne et entraîneurs."