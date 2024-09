La Belgian Cat Kyara Linskens signe au Dynamo Koursk, en Russie

En France, elle a tourné à 9,1 points, 5,2 rebonds et 2 assists par match.

Linskens effectuera un troisième passage en Russie, après des expériences à Krasnoyarsk (2019-2020) et Orenburg (2021-2022). En Belgique, elle a porté les couleurs de Wavre-Sainte Catherine (2012-2016), Castors Braine (2016-2018) et Namur (2018-2019). Elle a aussi joué en République Tchèque (Nymburk 2017-2018), en Pologne (Gorzow 2018-2019) et en Italie (Cambobasso 2020-2021).

Linskens a fait partie de la sélection des Belgian Cats championnes d'Europe en 2023 en Israël et en Slovénie et médaillées de bronze à l'Euro 2017 et à l'Euro 2021. Elle a participé aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 et de Paris cet été, où les Belges ont été battues dans la finale pour le bronze. Linskens a terminé les Jeux de Paris avec une moyenne de 11,5 points, 6,7 rebonds et 2,2 assists par match.