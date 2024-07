La Belgique 4e de la Coupe des Nations remportée par l'Irlande

Les Irlandais Denis Lynch (Vistogrand), Bertam Allen (Pacino Amiro), Shane Sweetnam (James Kann Cruz) et Cian O'Connor (Fancy) se sont imposés avec autorité, sans concéder la moindre pénalité, devant le Mexique et la Grande-Bretagne qui ont pris quatre point de pénalité chacun.

Un point pris à la suite d'un dépassement de temps a empêché les cavaliers belges de monter sur le podium.

Nicola Philippaerts et Katanga ont réalisé une performance exceptionnelle. Ils ont réussi un double sans-faute dans cette Coupe des Nations pour la troisième année consécutive. Les débuts de Thibeau Spits, le plus jeune concurrent de la Coupe des Nations à 23 ans, ne sont pas passés inaperçus. Il a bouclé la première manche sans fautes avec King van Essene et a commis une seule erreur dans la seconde. Koen Vereecke (Kasanova) et Abdel Saïd (Bonne Amie) ont fait tomber une barre lors du premier tour et ont signé un sans-faute dans le second. Saïd a toutefois écopé d'un point de pénalité pour avoir dépassé le temps imparti.