La Belgique 4e de la Coupe des Nations

Spencer Smith (Keeneland), Lucy Davis (Ben), Aaron Vale (Carissimo) et McLain Ward (Callas) ont offert la victoire aux États-Unis avec 4 points, devant l'Irlande (8) et la Grande-Bretagne championne olympique (12).

Koen Vereecke, 55 ans, a été le seul Belge à réussir deux sans-fautes. Les trois autres cavaliers disputaient leur première Coupe des nations 5 étoiles. Emilie Conter, 24 ans, a fait tomber une barre au premier tour et aucune au second. Thibeau Spits, 23 ans, a pris 4 points sur chaque parcours, plus un point pour dépassement de temps à son second passage. Jos Verlooy, 28 ans, a accroché deux obstacles sur le premier tracé et quatre sur le second. Ses performances n'ont pas été prises en compte au classement final basé sur les trois meilleurs résultats de chaque équipe.