La Belgique connaîtra lundi ses adversaires à Istanbul en pré-qualifications pour les JO

Quarante pays, non qualifiés pour la Coupe du monde 2023, se voient en effet recevoir pour la première fois une chance de tout de même disputer les JO l'année suivante. Mais le chemin vers Paris 2024 est très long.

Pour l'Europe, deux tournois auront lieu. Istanbul a été choisie comme ville hôte du premier. La Pologne (à Gliwice) et l'Estonie (à Tallinn) accueilleront le second.

La Belgique est placée dans le 3e des 8 pots (avec l'Ukraine), composés sur base du classement mondial, et sera versée lors du tirage au sort le 1er mai dans l'une des quatre poules de quatre. Les Belgian Lions sont assurés de jouer à Istanbul dans le groupe C ou D avec les pays des pots 2 (Turquie, Croatie), 6 (Pays-Bas, Bulgarie) et 7 (Islande, Suède).

Pour l'Afrique, le tournoi se disputera à Lagos (Nigeria), pour les Amériques, il y aura lieu en Argentine dans une ville à définir. L'hôte en Asie doit encore être désigné.