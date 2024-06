La Belgique débute par deux victoires et prend la tête de son groupe

La Belgique, avec Dennis Donkor, Jonas Foerts, Caspar Augustijnen et Vic Van Oosterwyck, a débuté par une victoire 15-10 contre le pays-hôte avec 6 points pour Donkor et Augustijnen, 2 pour Foerts et 1 pour Van Oosterwyck. Les 3x3 Lions ont ensuite enchaîné par un succès 21-18 contre l'Italie avec 9 points pour Foerts, 7 pour Donkor et 5 pour Augustijnen.

Deux succès en autant de rencontres qui permettent aux joueurs de Christopher Pegg de prendre seuls la tête du groupe A avant leur dernier match de poule contre la Croatie samedi à 15h25.