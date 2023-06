La Belgique déroule face à Israël pour son entrée en lice

Emma Meesseman (23 pts), Julie Allemand (14 pts, 8 assists) et Julie Vanloo (16 pts, 5x3) ont été épaulées par Laure Resimont (22 pts, 6x3) et Kyara Linskens (12 pts, 6 assists). La Belgique a inscrit 14 paniers à trois points, dont 6 pour Résimont, et, avec 37 passes décisive, battu le record du nombre d'assists dans un Euro.

Les Belgian Cats ont d'emblée pris les commandes menant 14-6 puis 20 à 8 avec une belle réussite à distance, même si Meesseman était inhabituellement comptée à deux fautes dès la 5e minute. Très vite dans les rotations, les Belges voyaient Israël s'accrocher (23-18) un moment. Un 21 à 0 allait - déjà - sceller le sort du match.