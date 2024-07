La Belgique domine le Japon à Reims et salue le retour réussi de Julie Allemand

Les Belgian Cats se sont imposées 75-65 (mi-temps: 41-25) face au Japon dimanche à Reims pour leur dernière rencontre de préparation avant leur entrée en lice aux Jeux Olympiques le 29 juillet. La partie a été marquée par le retour de Julie Allemand. Absente des parquets depuis le 23 mars et opérée à la cheville le 1er avril, la meneuse liégeoise a pu prester 17 minutes (3 points, 4 assists, un rebond).

Dans la lignée de leur cinq premières rencontres de préparation, gagnées, les Belgian Cats ont dominé leur adversaire: 11-0, 20-7 et 26-11 dès le premier quart temps. Julie Allemand a effectué sa rentrée après 3 minutes, s'offrant un tir à trois points et deux assists, pour la première de ses trois entrées au jeu, opposée de suite, qui plus est, à Rui Machida

Le Japon salue en effet le retour pour les Jeux de sa meneuse, reine des assists à Tokyo 2020, qui avait mis sa carrière internationale entre parenthèses. L'écart à la pause s'était stabilisée à +16 (+10 au final).

Le sélectionneur des Belgian Cats a largement expérimenté encore en seconde période.

Emma Meesseman (8 assists) avait déjà inscrit 18 de ses 23 points à la pause. Antonia Delaere, Kyara Linskens et Maxuella Lisowa ont ajouté respectivement 11, 13 et 11 points