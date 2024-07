La Belgique finit sa préparation olympique sur le sol belge par un succès contre le Canada

Les joueuses de Rachid Meziane, encore privé de Julie Vanloo, en WNBA jusqu'au 16 juillet, et Julie Allemand, qui poursuit sa rééducation après son opération à la cheville, ont pris le large dans le troisième quart-temps remporté 24-12 pour mener 60-40. Les Belgian Cats ont ensuite géré leur avance pour l'emporter 81-51.

Emma Meesseman a été la joueuse la plus prolifique côté belge avec 20 points, 7 rebonds et 7 assists. Bethy Mununga a été efficace des deux côtés du terrain avec 15 points et 7 interceptions.

Les Belgian Cats disputeront encore deux rencontres à Reims, le 19 juillet contre la Chine et le 21 juillet face au Japon.

La phase de poules des tournois de basket des JO se joue à Lille. La Belgique est dans un groupe très relevé avec l'Allemagne en ouverture le 29 juillet, les États-Unis en conquête d'un 10e titre olympique, le 8e de suite, le 1er août et le Japon, vice-champion olympique, le 4 août, au stade Pierre Mauroy.