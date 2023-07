La Belgique s'impose sur le fil contre la Bulgarie après prolongation

La Belgique affrontera encore la Suisse dimanche (16h30 heure belge) et le Portugal mercredi (21h30).

Les 22 équipes ont été réparties dans deux groupes de cinq et deux groupes de six. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les quarts de finale et les troisièmes et quatrièmes joueront les matches de classement pour les places 9 à 16. Les derniers des groupes de cinq et les deux derniers des groupes de six disputeront eux des matches de classement pour se maintenir en Division B.

Les deux finalistes et le vainqueur du match pour la 3e place seront promus en Division A en 2024.