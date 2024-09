La Chine écrasée par la chaleur ouvre la plus grande piste de ski intérieure au monde

La plus grande piste de ski intérieure du monde a ouvert vendredi à Shanghai, après un mois d'août en Chine le plus chaud en 60 ans, dans ce pays qui est le premier émetteur de gaz à effet de serre de la planète.

Dans ce pays où la population se passionne de plus en plus pour les sports d'hiver, les visiteurs ont troqué lunettes de soleil et t-shirts pour des combinaisons de ski.

En haut d'une de ces pistes enneigées, Jessica Zhang, qui pratique le snowboard, ne semblait pas perturbée par l'annonce d'un énième record de températures cet été en Chine.

"En matière de climat, j'ai l'impression qu'il y a des hauts et des bas dans les températures - peut-être tous les deux ans environ, il y a une année record en termes de chaleur", dit-elle.