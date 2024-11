La fin d'une belle aventure: la gymnaste Maellyse Brassart met un terme à sa carrière à 23 ans

"La fin d'une aventure, le début d'un nouveau chapitre. J'ai atteint mes objectifs sportifs dans ce sport et ma carrière de sportive de haut niveau m'a beaucoup apporté", a confié Brassart, citée dans le communiqué. "Des émotions uniques que seul le sport peut procurer, des souvenirs inoubliables et des rencontres pour la vie. Je suis reconnaissante du chemin parcouru et incroyablement fière. Fière d'avoir pu représenter la Belgique au plus haut niveau pendant toutes ces années, tant au sein de l'équipe qu'à titre individuel. La gymnastique a été bien plus qu'un simple sport pour moi, et elle le sera toujours."

Brassart a participé à deux reprises aux Jeux Olympiques: à Tokyo en 2021 et à Paris en 2024 où elle avait lourdement chuté lors de son échauffement aux barres asymétriques. Elle a pris part à cinq championnats du monde (2017, 2018, 2019, 2022 et 2023) et cinq championnats d'Europe (2018, 2019, 2022, 2023 et 2024). La Bruxelloise a réalisé le meilleur résultat de sa carrière lors de l'Euro 2023 avec une 5e place dans le concours général. Une performance qui avait permis à la Belgique de se qualifier pour les Mondiaux d'Anvers la même année.