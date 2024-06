La lutte pour les titres nationaux offre la dernière chance de qualification olympique

Les meilleurs athlètes belges peuvent être divisés en trois catégories: ceux déjà qualifiés pour Paris; ceux qui ne sont pas officiellement qualifiés, mais qui peuvent pratiquement préparer leurs valises grâce à leur classement olympique et ceux qui doivent réussir une grosse performance lors du National. Dans cette dernière catégorie, on retrouve onze athlètes: Imke Vervaet (200m), Helena Ponette (400m), Lisa Rooms (5.000m), Paulien Couckuyt (400m haies), Merel Maes (hauteur), Vanessa Sterckendries (marteau), Dylan Borlée (400m), Robin Hendrix (5.000m), Elie Bacari (110m haies), Philip Milanov (disque) et Timothy Herman (javelot). Les championnats de Belgique seront tendus particulièrement pour eux.

Noor Vidts, déjà assurée d'une place à Paris en heptathlon, vient à Bruxelles pour se tester sur le 100m haies et le lancer du poids. Sa collègue de l'heptathlon Nafi Thiam fait l'impasse sur le National, tout comme Alexander Doom sur le 400 mètres. Outre le grand favori Dylan Borlée, ses frères Kevin et Jonathan seront aussi présents dans une dernière tentative d'arracher une sélection sur 4x400m. Les Belgian Tornados Robin Vanderbemden, Florent Mabille et Christian Iguacel seront aussi de la partie. Jonathan Sacoor a choisi le 200m. Chez les dames, le 400m proposera un duel entre Helena Ponette et Camille Laus.