La Néerlandaise Puck Pieterse décroche le titre mondial, Emeline Detilleux termine 42e

La championne olympique et championne du monde sortante Pauline Ferrand-Prévot faisait ses adieux à la discipline à l'occasion de cette course. La Française n'a pas terminé sur une bonne note puisqu'elle a fini à la 14e place. Ferrand-Prévot, qui a remporté cinq titres mondiaux en cross-country, prépare désormais son retour sur route, avec l'équipe Visma-Lease a Bike.

Puck Pieterse a immédiatement pris le contrôle. Brièvement rejointe par la Sud-Africaine Candice Lill, elle s'est isolée en deuxième partie de course, pour finalement s'imposer avec 59 secondes d'avance sur sa compatriote Anne Terpstra. L'Italienne Martina Berta a décroché le bronze, juste devant Lill.

Pieterse (22 ans) combine quant à elle cyclocross, VTT et cyclisme sur route au plus haut niveau. Avant de décrocher cette première couronne mondiale, la Néerlandaise avait remporté son deuxième titre européen cette saison en mountainbike. Sur route, où elle court pour Fenix-Deceuninck, elle a remporté la 4e étape et le maillot blanc de meilleur jeune du Tour de France Femmes le mois dernier.

En raison d'une menace d'orage en Andorre, toutes les courses de cross-country de dimanche ont été anticipées et raccourcies. Les espoirs (U23) féminins ont couru avec les élites, et le titre est revenu à la Canadienne Isabelle Holmgren (19 ans). Cette dernière a terminé 5e de la course élites.