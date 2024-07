La Nouvelle-Zélande porte plainte auprès du CIO après l'"espionnage" du Canada

Le Comité olympique canadien (COC) a indiqué avoir été informé de l'incident impliquant "un membre non accrédité de l'équipe de Canada Soccer" et a ajouté qu'il discuterait des mesures à prendre en consultation avec le CIO, Paris 2024, Canada Soccer et la Fédération internationale de football (FIFA).

"Le Comité olympique canadien prône le 'fair play' et nous sommes choqués et déçus. Nous présentons nos sincères excuses à la fédération néo-zélandaise, à toutes les joueuses concernées et au Comité olympique néo-zélandais", a déclaré le COC dans un communiqué. "Nous examinons les prochaines étapes avec le CIO, l'organisation des Jeux à Paris, l'association canadienne de football et la FIFA."