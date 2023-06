La Serbie sur la route des Belgian Cats jeudi en quarts de finale: quelques clés du match

Des quatre duels au programme jeudi à l'Euro de basket féminin, le quart de finale entre la Serbie et la Belgique est le plus difficile jeudi (15h00) à Ljubljana.

"A nous aussi de profiter de ce statut et du fait que les gens nous respectent plus", a estimé Julie Allemand mercredi. "Il faudra jouer notre jeu et rester focus sur nous-mêmes. Eviter de subir leur agressivité et pouvoir la surpasser. Tenir le tempo pendant 40 minutes, parce que je ne pense pas que la Serbie va pouvoir tenir ce rythme pendant tout le match", a ajouté la meneuse liégeoise dévoilant quelques clés de la partie.

"Les Serbes sont peut-être fatiguées, mais ce sont des filles qui ont confiance en elles et en leur groupe. C'est sûr aussi que dans les grands moments, les grandes joueuses se montrent. Il faut savoir quelles sont leurs forces et leurs défauts, mais ne pas avoir peur non plus et y aller. Courir va être notre première force".

La Belgique ne se sera entraînée qu'une seule fois dans la Stozice Arena après avoir rejoint la Slovénie mardi en provenance de Tel Aviv où s'est jouée leur phase de poule. "C'est un désavantage, c'est clair. Il faut se réhabituer au ballon, au parquet, à la salle bien plus grande qu'en Israël. Mais c'est comme ça, c'est la façon dont la FIBA organise le tournoi, on ne sait rien y faire. Il faut arrêter de se braquer là-dessus. C'est un panier de basket, un ballon, tu le shootes et tu le joues. Il ne faut pas trop penser à ça. On a vu hier (mardi) que ni la Serbie ni la Grande-Bretagne n'ont beaucoup marqué alors qu'elles sont ici depuis une semaine et demie. Le plus important est d'être frais le plus possible pour le match."

Les trois autres quarts de finale opposent la Hongrie à la République tchèque (12h15), la France au Monténégro (18h00) et l'Espagne à l'Allemagne (20h45).