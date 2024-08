La taekwondoka Sarah Chaâri ne pense pas à son statut de favorite

Du haut de ses 19 ans, l'athlète est la benjamine de la délégation belge. Malgré son jeune âge, beaucoup d'espoirs reposent sur ses épaules. "Je suis ici en tant que tête de série N.1", a déclaré mercredi lors d'une conférence de presse la championne d'Europe en titre et du monde en 2022 de sa discipline. "Mais j'essaye de ne pas trop tenir compte des attentes. Pour moi, cela reste une compétition. Et que vous soyez le numéro 1 ou le numéro 16, le plus important, c'est de tout donner et de ne pas se reposer sur ses lauriers".

Sarah Chaâri, qui conjugue sport de haut de niveau et études en médecine, s'est entraînée pour les JO avec des sparring-partners (partenaires d'entraînement) étrangers. "Dans ma catégorie de poids, il y a malheureusement peu d'athlètes en Belgique contre lesquels m'entraîner. Mais nous nous sommes bien préparés, physiquement et mentalement. Je me sens bien", a-t-elle indiqué.