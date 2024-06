L'Afghanistan enverra une équipe paritaire à Paris

L'Afghanistan enverra aux Jeux Olympiques de Paris une équipe paritaire composée de trois hommes et trois femmes, comme l'exigeait le Comité international olympique (CIO) depuis le retour au pouvoir des talibans en août 2021, a annoncé jeudi le CIO.

Dans le détail, la délégation afghane sera composée d'un athlète, d'un nageur, d'un judoka, alors que les représentantes féminines se partageront entre athlétisme et judo.

Le CIO a par ailleurs "confirmé que le CNO afghan et sa direction - dont le président et le secrétaire général sont en exil - demeurent ses seuls interlocuteurs pour la préparation et la participation de l'équipe afghane", a précisé Mark Adams.

"Aucun représentant du gouvernement taliban ne sera par conséquent accrédité pour les Jeux Olympiques de Paris" du 26 juillet au 11 août, a poursuivi le porte-parole.

Depuis le retour des talibans au pouvoir à Kaboul, le CIO dose dialogue et pressions dans ses relations avec les autorités afghanes, exigeant qu'elles garantissent "l'accès au sport en toute sécurité aux femmes et aux jeunes filles", en fournissant une aide financière aux athlètes et en se laissant la possibilité de sévir à tout moment contre le CNO du pays, par exemple en n'accréditant aucun officiel à Paris.