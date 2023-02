L'Allemand Francesco Friedrich décroche son 5e titre mondial consécutif en bob à 4

Francesco Friedrich a mené le bob à 4 allemand à la victoire aux championnats du monde, dimanche à Saint-Moritz en Suisse. Le double champion olympique (2018 et 2022), épaulé par Thorsten Margis, Candy Bauer et Alexander Schueller, a devancé au classement final de 69/100e les deux équipes qui ont partagé la médaille d'argent. Friedrich, 32 ans, avait remporté les quatre précédents titres en 2017, 2019, 2020 et 2021. Il a signé le meilleur chrono des quatre manches.