L'Allemande Laura Philipp remporte son premier sacre mondial sur Ironman à Nice

Cette finale, désormais délocalisée d'Hawaï vers la métropole niçoise toutes les deux éditions, a été dominée par Philipp (37 ans) au bout des 3,8 km de natation dans la Baie des Anges, 180 km de vélo dans l'arrière-pays niçois et des 42,195 km à pied sur la Promenade des Anglais.

Spécialiste du circuit Ironman 70.3 (16 victoires) et deux fois 3e sur le complet à Hawaï, l'Allemande a parcouru la distance en 8 heures 45 minutes et 15 secondes pour devancer la Britannique Katrina Matthews (8h53:20), déjà dauphine en 2021 lors d'une édition organisée à St. George (États-Unis) en raison du coronavirus, et l'Américaine Chelsea Sodaro (9h04:38), lauréate en 2022 à Kona.