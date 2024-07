L'Anglais Daniel Brown est le premier leader de The Open

L'Irlandais Shane Lowry, qui a remporté le tournoi en 2019, occupe la 2e place du podium après avoir lui-même réussi une journée sans faute à -5. L'Américain Justin Thomas complète le trio de tête à -3, après avoir signé sept birdies contre deux bogeys et un double bogey. Celui-ci a remporté deux titres sur le PGA Championship, le premier Majeur de la saison (2017 et 2022).

Le Nord-Irlandais Rory McIllroy, lauréat 2014 de The Open, n'a pas connu une bonne première journée. Auteur d'un seul birdie, il a dû inscrire quatre bogeys et un double bogey sur sa carte. Un total de 78 (+7) le porte à la 129e place. Il est suivi, un coup plus loin, par la légende Tiger Woods. L'Américain a remporté le tournoi en 2000, 2005 et 2006.

Le vainqueur sortant, l'Américain Brian Harman, occupe la 42e place à la suite d'un 1er tour bouclé en 73 coups (+2).

Aucun Belge n'est aligné sur The Open.