Lars Buijs dernier Belge en lice à Bad Homburg

Lars Buijs est le seul Belge à s'être qualifié pour le tour final du Homburger Open, un tournoi de golf comptant pour le Pro Golf Tour et doté de 30.000 euros disputé à Bad Homburg, en Allemagne. Buijs totalise 128 coups après deux tours, quatre sous le par, et se classe à une 21e place partagée.

Buijs, 23 ans, a réalisé un premier tour en 63 coups lundi et a remis une carte de 65 coups mardi, avec trois birdies et deux bogeys. Après deux jours, il compte 7 coups de moins que le Néerlandais Mike Toorop, seul en tête devant l'Autrichien Paul Schebesta et l'Allemand Michael Hirmer, 124 coups chacun, alors qu'il reste un tour à disputer.

Sept autres Belges participaient au tournoi. James Meyer de Beco, Kristof Ulenaers et Jean de Wouters comptent 132 coups, trois au-dessus du par et un de trop pour passer le cut. Le trio partage la 45e place avec dix autres joueurs. Maxime Palenik et Yente Van Doren ont terminé 66e avec 134 coups. Arnaud Galand et Tanguy Marionex se classent respectivement 117e et 126e.