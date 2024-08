Le 20 kilomètres marche lance les épreuves d'athlétisme, Pintado et Yang médaillés d'or

La course messieurs a débuté à 8h00 au lieu de 7h30 en raison d'un orage. Un groupe réduit s'est formé en tête en fin de course, et le Brésilien Caio Bonfim a lancé une accélération qui a finalement mis Pintado sur orbite. L'Équatorien s'est détaché et a triomphé seul, avec 14 secondes d'avance sur Bonfim et 16 sur l'Espagnol Alvaro Martin. Le champion olympique de Tokyo, l'Italien Massimo Stano, a fini 4e dans le sillage de Martin.

Chez les dames, c'est la championne du monde 2017 Yang Jiayu qui a dominé la course. Sous un soleil éclatant et avec une température croissante, la détentrice du record du monde (1h23:49) n'a pas dû forcer son talent pour s'imposer en 1h25:54, 25 secondes devant l'Espagnole Maria Perez. L'Australienne Jemima Montag a décroché le bronze, 6 secondes derrière Perez. La championne olympique sortante italienne Antonella Palmisano a abandonné la course.