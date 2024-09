Le Botswanais Letsile Tebogo et l'Ethiopienne Diribe Welteji ont reçu le prix Jesse Owens

Le Botswanais Letsile Tebogo, 21 ans, et l'Ethiopienne Diribe Welteji, 22 ans, ont reçu le prix Jesse Owens en clôture de la 48e édition du Mémorial Van Damme samedi au stade Roi Baudouin à Bruxelles.

Pour la première fois remis aux deux athlètes de moins de 23 ans ayant le mieux performé lors de la Ligue de Diamant, ce trophée "Jesse Owens Rising Star Award" a été remis au premier africain médaillé, en or qui plus est, sur le 200m aux Jeux Olympiques de Paris, ainsi qu'à Diribe Welteji, 4e des JO de Paris sur 1.500m et 2e à Bruxelles du 1.500m derrière Kipyeong.

Présentée par la famille Owens, la Fondation Jesse Owens et la Ligue de Diamant, cette récompense est dédiée au légendaire sprinteur américain qui, à 23 ans, avait décroché quatre médailles d'or aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Il avait défié ainsi, en tant qu'athlète de couleur noire le régime Nazi sur son propre terrain.