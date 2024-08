Le coach des Red Lions attend une "vraie bataille" en quarts de finale contre l'Espagne

"Ils ont battu l'Allemagne, championne du monde, 2-0, ce qui montre la force de l'Espagne. C'est un groupe jeune avec énormément de talent. Ils dominent le hockey chez les jeunes depuis des années et ont, avec Max Caldas, un coach expérimenté qui a participé à plusieurs Jeux Olympiques. Ce sera une vraie bataille. On ne va certainement pas les sous-estimer", a-t-il déclaré à la veille de la rencontre.

Lors des Jeux de Tokyo, les Belges et les Espagnols s'étaient déjà affrontés en quarts de finale. Les Red Lions étaient menés 0-1 à la mi-temps mais s'étaient finalement qualifiés sur le score de 3-1. "C'était un match difficile, et un scénario similaire est possible demain. Il n'y a pas de quart de finale facile", a insisté le Néerlandais. "Tout le monde veut jouer pour une médaille. Nous sommes prêts et avons grandi pendant le tournoi."