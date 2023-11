Le nageur Lucas Henveaux vise deux finales olympiques

"Malgré mes bonnes prestations, je suis encore nouveau au plus haut niveau", a-t-il confié. "Entre aujourd'hui et les Jeux, c'est important que je puisse me mesurer aux meilleurs nageurs du monde. Lors des Mondiaux de Fukuoka, j'étais dans la chambre d'appel et je me disais: 'c'était un top-10 aux Jeux, il est grand et fort'. Ce n'est pas la mentalité qu'il faut avoir. La seule manière de travailler cela, c'est de participer à beaucoup de compétitions. Physiquement, je peux concourir avec les meilleurs du monde, à présent je dois encore le montrer en compétition."

Avant l'Euro, Henveaux participera au Rotterdam Qualification Meet (30/11-3/12), où il essayera de se qualifier sur 800m libre pour les Mondiaux en grand bassin de Doha (2-18 février). Il a déjà son ticket pour les Mondiaux sur 200m et 400m libre.