Le Néerlandais Ramses Braakman quitte la présidence de la Ligue belgo-néerlandaise

"Maintenant que la transition vers les clubs en tant qu'actionnaires est terminée, que la Ligue est entrée dans une nouvelle phase et qu'un nouveau conseil d'administration est en train d'être mis en place, c'est le bon moment pour moi et pour la Ligue de remettre les rênes à un nouveau président qui doit encore être choisi", a expliqué le Néerlandais jeudi.

"En tant que l'un des initiateurs de la BeNeLeague il y a cinq ans et demi, puis en tant que président de la Dutch Basketball League, je regarde avec plaisir et fierté cette période passionnante au cours de laquelle beaucoup a été accompli ensemble, malgré des défis majeurs. Les bases d'un avenir sain pour le basketball professionnel dans les deux pays ont été jetées. Je souhaite à la Ligue et aux clubs beaucoup de succès et j'entrevois avec confiance la poursuite de sa croissance et de son développement."