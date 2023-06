Le pongiste Cédric Nuytinck accède au tableau principal et vise les quarts de finale

Cédric Nuytinck (ITTF 121) s'est qualifié sans effort pour le tableau principal du tournoi de tennis de table des Jeux Européens de Cracovie-Malopolska en Pologne, vendredi. Lors de son unique match du tour préliminaire, Nuytinck a écarté le Luxembourgeois Eric Glod (ITTF 204). En seulement 23 minutes, le score final était de 4-0 (11-3, 11-7, 11-6 et 11-5).

Nuytinck rencontrera samedi le Portugais João Pedro Ferreiro Geraldo (ITTF 37) au premier tour du tableau principal (1/16ème de finale). "C'est également faisable. J'ai maintenant l'avantage d'avoir déjà un match dans les jambes et lui pas encore. Nous verrons", dit-il.

"Au début, c'est toujours un peu de recherche, mais j'ai vite été dans le coup", déclare Nuytinck. "J'ai tout de suite trouvé mon jeu et c'est bien après une période difficile. Je suis satisfait d'avoir pu maintenir un haut niveau pendant un match complet. L'an dernier, j'ai perdu contre lui, mais je pense qu'il a un peu ressenti la pression."

Il y a quatre ans, Nuytinck avait atteint les quarts de finale lors de la précédente édition des Jeux Européens à Minsk, en Biélorussie. "J'aimerais égaler cela. Je sais que ce ne sera pas facile de se classer parmi les huit ou les quatre premiers."

Adrien Rassenfosse (ITTF 94) a suivi l'exemple de Nuytinck. Il a battu de justesse le Hongrois Adam Szudi (ITTF 209) 4-3. "C'était un match intense. C'est bien que je puisse bien commencer le tournoi avec cette victoire", déclare Rassenfosse, qui retrouvera Kristian Karlsson (ITTF 21) dans le tableau principal. "C'est un adversaire de taille face à qui j'ai perdu lors de mon dernier tournoi. J'espère prendre ma revanche et faire un bon match comme aujourd'hui. Je regarde ce tournoi set par set, match par match. On verra où ça me mène ."