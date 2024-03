Les ailes francophones de football et de futsal collaborent pour créer une seule filière

Actuellement, un club francophone qui joue dans une division nationale de l'Union belge et termine dernier de son classement ne peut pas être relégué, car il n'y a pas de futsal au niveau de l'ACFF. "Ce genre de situation n'arrivera plus, parce que ce club pourra descendre au niveau interprovincial de la LFFS. Et inversement, un club champion à la Ligue pourra monter au niveau national de la fédération", a expliqué David Delférière, président de l'ACFF.

Selon Jean-Pierre Delforge, cette collaboration est "un tournant dans l'histoire du football en salle en Belgique. Les deux plus grandes fédérations de futsal vont collaborer pour in fine qu'il n'y ait plus qu'une seule 'filière' de la FIFA et l'UEFA au niveau international à la Ligue de football en salle pour le provincial en passant par l'Union belge pour tout ce qui concerne l'échelon national." Les règles de jeu de la FIFA seront appliquées dans tous les championnats.

Cette convention porte sur une durée de cinq ans, avec la possibilité, à terme, d'arriver à "un mariage total", comme l'a qualifié David Delferière. Pour lui, cet accord permet à l'ACFF "d'élargir la base de la pyramide du futsal, mais également d'avoir des synergies entre le football et le futsal pour la formation des jeunes joueurs et la formation des coachs".