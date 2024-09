Les Américaines renouent avec une victoire sur l'Europe

Lilia Vu a apporté le demi-point nécessaire à l'équipe des Etats-Unis, en terminant son parcours à égalité avec la Suissesse Albane Valenzuela, débutante dans la compétition, grâce à deux birdies sur les deux derniers trous du parcours.

"C'était un rêve personnel, et je suis tellement heureuse de l'avoir réalisé", a déclaré Vu qui, après son match nul, a permis aux Etats-Unis de mener 14,5 à 11,5 et de s'assurer la victoire, ne pouvant plus être rejoints alors qu'il restait trois simples à disputer.