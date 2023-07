Les Belges cinquièmes de la Coupe des Nations en Suède

Pieter Devos (Nascar van 't Siamshof) et Koen Vereecke (Kasanova de la Pomme) ont apporté leur expérience à l'équipe. Devos a réalisé un sans-faute au premier tour et a commis deux fautes dans le deuxième tour. Vereecke a commis une faute au premier parcours et signé un sans-faute au deuxième.

Abdel Saïd (Obama van Ostaayen), qui participait à sa première Coupe des Nations sous les couleurs belges a obtenu un résultat similaire. Nicola Philippaerts a pu compter sur Luna van't Ruytershof, qui faisait également ses débuts. Sur les deux tours, ils ont cumulé deux fautes.