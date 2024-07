Les équipes américaine et australienne de BMX Freestyle préparent les JO à Schaerbeek

Les équipes des États-Unis et d'Australie de BMX Freestyle préparent les Jeux Olympiques à Bruxelles. À une dizaine de jours des épreuves aux JO de Paris, les deux formations s'entraînent de vendredi à mardi sur le park BMX d'Urban Sessions, dans le stade du Crossing Schaerbeek, ont indiqué les organisateurs de l'événement.

Les entraînements de l'équipe américaine seront ouverts au public samedi et dimanche de 12 à 16h00. L'entrée est gratuite, mais il faut réserver son ticket sur le site www.urbansessions.be.

Le public aura ainsi l'occasion de voir l'Américaine Hannah Roberts, quintuple championne du monde et médaillée d'argent des JO de Tokyo en 2021. Le reste du Team USA se compose de Perris Benegas, 4e à Tokyo, Marcus Christopher, 4e de la dernière Coupe du monde, et Justin Dowell, champion du monde 2018 et 8e des JO 2020.