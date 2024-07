Les jeunes Belgian Cats qualifiées pour la 2e phase

Face à la Grèce, la Belgique a dominé les quatre périodes. Le premier quart-temps aura été à sens unique et s'est ponctué par une avance 24-6. Si leurs adversaires ont mieux résisté dans le deuxième quart-temps, les Cats U20 ont clôturé la première mi-temps avec un avantage de 24 points (47-23). Les deux derniers quarts remportés 20-12 et 20-11 ont confirmé la domination belge.

Lundi soir (19h30), la Croatie affronte l'Albanie pour tenter d'arracher la deuxième place du groupe C

La deuxième phase du tournoi se présentera sous la forme de deux groupes. Les premiers et deuxièmes de chaque groupe (A, B, C, D) sont qualifiés et divisés en deux groupes: le groupe E avec A1, A2, B1, B2 et le groupe F avec C1, C2, D1, D2. Avec sa première place du groupe C, la Belgique affrontera le vainqueur et le deuxième du groupe D.