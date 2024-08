Les Red Lions, champions en titre, surpris par l'Espagne et éliminés en quarts

Après une première période fermée, les Espagnols ont ouvert le score via José Maria Basterra, après un premier tir repoussé par Vincent Vanasch, de retour dans le but belge (40e). Les Red Lions ont aussitôt réagi grâce à Arthur de Sloover qui a réussi un enchaînement contrôle-tir terminant entre les jambes du gardien Luis Calzado (41e).

Vanasch a alors laissé sa place à un joueur de champ supplémentaire. Sans gardien, les Lions ont concédé un troisième but sur un penalty corner de Marc Miralles (57e). Un penalty corner d'Alexander Hendrickx a relancé les espoirs belges (58e).

Un dernier penalty corner d'Hendrickx dans les toutes dernières secondes a été repoussé par le gardien Calzado, mettant fin aux espoirs belges.

Cette élimination met un terme à la belle série des Red Lions, qui avaient toujours atteint les demi-finales d'un tournoi international depuis 2016. Ils ont ainsi été médaillés d'argent (2016) puis d'or (2021) aux Jeux Olympiques, champions du monde (2018) et vice-champions du monde (2023) ainsi que vice-champions d'Europe (2017), champions d'Europe (2019) et troisièmes (2021 et 2023) à l'Euro. La dernière absence des Belges dans le dernier carré d'une grande compétition remonte à l'Euro 2015, conclu à la cinquième place.

L'Espagne rencontrera en demi-finales le vainqueur de Pays-Bas/Australie.