Les shorttrackers belges s'entraîneront à Budapest début 2024

Comme l'année dernière, les Championnats d'Europe se dérouleront à Gdansk du 12 au 14 janvier, tandis que les Championnats du monde auront lieu à Rotterdam du 15 au 17 mars. Entre les deux, Dresde (9-11 février) et Gdansk (16-18 février) accueilleront les 5e et 6e manches de la Coupe du monde.

Dom était à Montréal le week-end dernier pour rencontrer les dirigeants canadiens du patinage de vitesse. Il y a "une sérieuse option" pour que les patineurs sur piste courte plantent également leurs tentes à Montréal au cours des prochains étés en vue des Jeux Olympiques d'hiver de 2026. "Nous préférons ne pas prendre de dispositions année par année, mais jusqu'aux Jeux", a-t-elle déclaré.

Ingmar Van Riel avait déclaré auparavant que les Canadiens étaient satisfaits de la contribution belge lors des séances d'entraînement. "Ils aimeraient que nous restions", a-t-il précisé.

Dans un peu plus d'un mois, la sélection belge s'envolera pour l'Asie, où les 3e et 4e rendez-vous de Coupe du monde sont programmés à Pékin (8-10 décembre) et Séoul (15-17 décembre). Le week-end prochain, les shorttrackers seront à Montréal pour le deuxième des six week-ends de Coupe du monde après le premier disputé le week-end dernier.