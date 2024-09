Letsile Tebogo, champion olympique du 200m, à Bruxelles "contre le reste du monde"

Avant de devenir le premier sprinteur africain à décrocher une médaille, d'or qui plus est, aux Jeux Olympiques, à Paris, Letsile Tebogo avait fait de la Ligue de Diamant son "objectif principal" de la saison. Le jeune Botswanais de 21 ans touche au but avec un 200m au programme du Mémorial Van Damme samedi.

Au stade Roi Baudouin, il sera avec le Dominicain Alexander Ogando le seul non-américain au départ du 200m. "C'est intéressant de voir comment on peut se comporter contre le reste du monde, cela sera une belle course", s'est réjoui le Botsawanais.

Le record du Mémorial Van Damme est la propriété de Jamaïquain Yohan Blake en 19.26 depuis 2011. "Je ne sais pas si je peux le battre, on avait dit à Zürich que je pourrais battre le record du meeting, mais il faut composer avec les conditions météos (il fera tout de même 19.55 pour 19.52 à Lyles, ndlr). Mais je ne me mets aucune pression, je vais donner le meilleur de moi-même et si ça vient, c'est que cela doit venir."

L'homme a des prédispositions aussi sur le tout de piste (44.26), après avoir battu le record du monde du 300m (30.69 en février dernier), mais pas question d'aller sur 400m sans voir fait le job sur 100m et 200m. "Je veux d'abord accomplir ce que je peux sur 100m et 200m avant de penser à switcher. Ce sera peut-être après les championnats du monde l'année prochaine (en septembre à Tokyo, ndlr)". Lui qui apprécie plus le 200m, "parce que sur 100m tu n'as droit à aucune erreur, tu ne sais rien corriger à la moindre erreur. Le 200m est plus tactique et même si tu commets une erreur, tu peux avoir quelque chose en donnant tout".

L'année dernière, le Botswanais avait remporté l'argent aux Mondiaux de Budapest sur 100 m en 9.88. Il avait décroché le bronze sur 200 m en 19.81.