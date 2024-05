Lianne Tan et Julien Carraggi sortis au 1er tour à Kuala Lumpur

Lianne Tan et Julien Carraggi ont tous deux été éliminés au 1er tour du Malaysia Masters de badminton, épreuve World Tour (label Super 500) dotée de 420.000 dollars (390.000 euros), mercredi à Kuala Lumpur, en Malaisie.

Julien Carraggi, 45e mondial, s'est incliné 19-21, 21-12 et 21-13 face au Hongkongais Jason Gunawan (BWF 83) au 1er tour du simple messieurs.

En simple dames, Lianne Tan, 44e mondiale, a été battue 21-11 et 21-13 par la Tawanaise Yi-Ting Hung (BWF 114).

Lianne Tan, 33 ans, et Julien Carraggi, 23 ans, sont tous deux assurés de disputer les Jeux de Paris grâce à leur ranking olympique. Ce seront les 4e JO de la Limbourgeoise après 2012, 2016 et 2021 et les premiers Jeux du Bruxellois.