Liège confirme l'arrêt de ses activités, la saison 2024-2025 se jouera à 19 clubs

"C'est la fin de notre équipe en Division 1", a écrit le club liégeois. "Ce n'est désormais plus un secret, c'est bel et bien la fin du RSW Liège Basket au plus haut niveau de la compétition belge. C'est avec le coeur lourd que la direction a pris la décision de ne pas rempiler pour la saison 2024/2025, faute de moyens et de soutien des autorités. Nous sommes tristes, tout autant que vous, que notre Province qui compte le plus d'affiliés en Belgique ne soit pas représentée par une équipe phare en première division."