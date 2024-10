Louvain et Marke-Webis derniers qualifiés pour les quarts

Les deux derniers huitièmes de finale de la Coupe de Belgique ont permis à Louvain, face à Guibertin, et Marke-Webis, contre Anvers, de rejoindre les quarts de finale, dimanche.

Le duel entre deux formations de la Lotto Volley League aura tourné en faveur de Louvain. Contre Guibertin, les Louvanistes n'ont cependant pas eu la tâche facile, les trois sets joués ayant été très disputés. Au décompte final, ce sont bien les Brabançons flamands qui rejoignent les quarts de finale après leur victoire 3-0 (25/21, 25/21, 25/23).

En parallèle, le choc opposant Marke-Webis et Anvers, deux équipes de Nationale 1, aura offert plus de spectacle et d'indécision, les deux équipes se rendant coup pour coup dans un duel en cinq sets revenant finalement dans l'escarcelle de Marke (20/25, 25/23, 18/25, 25/19, 15/9).